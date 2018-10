Houtman over spel Feyenoord: 'Je moet je slechte wedstrijden blijven winnen'

Voor Feyenoord staat het vizier op de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van aanstaande zondag. De Rotterdammers hopen zich dan te herpakken na het gelijkspel tegen Willem II, van iets meer dan een week geleden. Stadionspeaker Peter Houtman wil op dit moment reëel zijn over het spel van Feyenoord.

"Er is gewoon een groot verschil met PSV en Ajax", begint Houtman. "Het is soms niet om aan te zien, maar je moet je slechte wedstrijden blijven winnen. Dan houd je het contact met de top. Hoe ze dan de overwinning laatst tegen Willem II weggeven wekt ergernis, want het is zo onnodig. Daar gaan ze teveel mee in de fout."

"De ene keer lijkt er best wat in te zitten bij Feyenoord, maar vervolgens zie je toch weer een groot verschil met de top 2. Het plafond van dit Feyenoord is op dit moment echt niet vast te stellen", besluit Houtman.

Hierboven is de volledige FC Rijnmond-uitzending van maandag 15 oktober te bekijken.