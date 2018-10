Deel dit artikel:













Aboutaleb: 'Plannen Landtong Rozenburg niet meer terug te draaien' Aanwezigen Rijnmond Nu-debat voelen niets voor industrie in Rozenburg Aboutaleb in debat met Rozenburgers (Foto: Sofie Dorleijn)

Rozenburgers voelen zich overvallen door plannen van de gemeente Rotterdam voor industrie op de Landtong. Tijdens een discussie met burgemeester Aboutaleb in Rijnmond Nu is er geen aanwezige te vinden die voor de komst van een distributiecentrum is in het groene gebied. Maar Aboutaleb is niet onder de indruk van de tegenstand. De plannen komen al uit 2003, zegt hij.

Wie zegt dat Rotterdam een overvaltactiek heeft toegepast op Rozenburg, heeft zich niet verdiept in de totstandkoming van het idee om industrie toe te staan op de Landtong, vindt Aboutaleb. Het was de gemeenteraad van Rozenburg zelf die met het idee kwam. Op dat moment was de gemeente nog helemaal zelfstandig, zegt de burgemeester. Rozenburg werd in 2010 onderdeel van Rotterdam. De gemeenteraad van de Maasstad stelde in 2015 het bestemmingsplan van de Landtong vast. Dat dit voor sommigen vrijwel geruisloos is gepasseerd, is jammer. Maar dat kan Rotterdam niet worden verweten. "Wat heeft de gebiedscommissie gedaan al die tijd?", vraagt Aboutaleb zich af. Leefbaar De burgemeester wijst erop dat de komst van de industrie nodig is voor het gebied. Er trekken nu mensen weg uit Rozenburg. Om het dorp leefbaar te houden, moet er meer werkgelegenheid komen. “Dat is de andere kant van de medaille”, zegt Aboutaleb. De burgemeester wijst erop dat de komst van de industrie nodig is voor het gebied. Er trekken nu mensen weg uit Rozenburg. Om het dorp leefbaar te houden, moet er meer werkgelegenheid komen. “Dat is de andere kant van de medaille”, zegt Aboutaleb. De boodschap van Aboutaleb: “Terugdraaien kan niet. Ga wel praten over de inpassing. Op 1 november komt er een inspraakavond, met onder andere wethouder Barbara Kathmann. Zij wil met jullie spreken over hoe nu verder.” Bewoners van Rozenburg zijn er niet gerust op. Een van de aanwezigen is een petitie gestart met een oproep om de plannen voor de Landtong terug te draaien. Ze legt de petitie ook voor aan Aboutaleb, maar die tekent niet. “Dat kan niet als burgemeester.” Maar hij wil wel tijd vrij maken in zijn agenda om de petitie in ontvangst te nemen.