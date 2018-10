Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nederlands Korfbalteam naar kwartfinales na overtuigende zege op Polen Het Nederlandse Korfbalteam

In het Friese Drachten hebben de Nederlandse korfballers Polen met ruime cijfers opzij gezet, het werd 40-12. Dat was een precieze verdubbeling van de ruststand, die 20-6 in het voordeel van Oranje bedroeg.

PKC'ers Suzanne Struik, Olav van Wijngaarden en Laurens Leeuwenhoek pikten hun doelpunten mee. Struik kwam tot drie doeltreffende pogingen, Van Wijngaarden scoorde er vier en Leeuwenhoek nam acht treffers voor zijn rekening. België wordt verrassend genoeg niet de tegenstander van Nederland in een eventuele finale. De zuiderburen eindigden tweede in hun poule, waardoor Oranje de grote rivaal al in de halve finale kan treffen. Het EK Korfbal in Friesland duurt nog tot en met zondag.