Bewoners IJsselmonde schrikken van brief over slechte fundering Burgemeester van Slijpelaan in Rotterdam-IJsselmonde (Google Streetview)

Bewoners van de Burgemeester van Slijpelaan in Rotterdam-IJsselmonde zijn verrast en bezorgd over de brief die deze week op de mat viel. Daarin staat dat de fundering van de vooroorlogse huizen volgens de gemeente Rotterdam sinds de bouw bovengemiddeld verzakt is.

Rotterdam heeft daarom het project 'Funderingsonderzoek Klein Zomerland' in het leven geroepen. Eind oktober worden er twee bijeenkomsten belegd voor bewoners van de wijk. "Ik woon hier al 55 jaar en maak mij helemaal geen zorgen," vertelt een bewoner. De grootste verzakking is jaren geleden veroorzaakt door de aanleg van het IJsselmondseplein. Het grondwaterpeil is ongeveer zeven meter omlaag gegaan. Er zijn toen verschillende huizen op de Bovenstraat verzakt en jaren later zelfs gesloopt." Volgens de bewoners neemt de verzakking ook niet toe. "Het is al jaren stabiel. Het pand loopt van voor naar achteren ongeveer vijf centimeter af en dat niveau blijft gelijk. Die knik die je in de straat ziet is twintig jaar geleden al ontstaan." "Sinds ik de brief heb gekregen, heb ik een paar nachten slecht geslapen", vertelt een buurvrouw. "Ik ben bang dat mijn huis minder waard wordt en dat ik het niet meer kan verkopen. Ook ben ik bang dat het herstel heel veel geld gaat kosten. Ik maak me echt zorgen." Projectontwikkelaars Een andere buurtbewoner is bang dat de gemeente de oude huizen wil slopen om er nieuwe woningen te kunnen bouwen. "Ik heb hier de laatste tijd regelmatig projectontwikkelaars op de stoep gehad die het willen kopen. De grond is hier namelijk veel geld waard en de prijzen blijven maar stijgen." Een andere buurtbewoner is bang dat de gemeente de oude huizen wil slopen om er nieuwe woningen te kunnen bouwen. "Ik heb hier de laatste tijd regelmatig projectontwikkelaars op de stoep gehad die het willen kopen. De grond is hier namelijk veel geld waard en de prijzen blijven maar stijgen." De gemeente wil niet reageren op de kwestie totdat de informatieavonden achter de rug zijn.