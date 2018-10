Consternatie rond scoreborden bij Feyenoord Basketball

Afgelopen zaterdagavond stond de eerste regioderby tussen Feyenoord Basketball en Dutch Windmills op het programma, die met 77-60 gewonnen werd door de bezoekers uit Dordrecht. Na de wedstrijd ging het vooral over de scoreborden en de tijdswaarneming.

"Ik had het idee dat we langer dan veertig minuten hebben gespeeld", aldus Dutch Windmills-coach Geert Hammink. "Ik denk dat we af en toe ook een puntje misten, maar goed ik heb het er al veel te lang over..."

Bekijk hierboven het hele item over het scorebord en de schotklok tijdens de wedstrijd Feyenoord Basketball - Dutch Windmills