Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











52ste Laurenspenning toegekend aan Philip Powel van Bird

De Laurenspenning gaat dit jaar naar Philip Powel. Powel is de artistiek directeur van het Rotterdamse muziekpodium BIRD. Hij krijgt de prijs uitgereikt op 15 november in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam.

De stichting die de prijs toekent looft de manier waarop Powel actuele muzieksoorten met elkaar verbindt, zoals hiphop, folk, soul en jazz. Zo introduceerde hij met CrimeJazz poetry beatlounges in Rotterdam, waar gesproken woord wordt afgewisseld met hiphop, folk, nu-soul en jazz. Het is sinds 1959 de 52e keer dat de penning is toegekend. Met de prijs worden personen onderscheiden voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving. Eerder ging de Laurenspenning onder andere naar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.