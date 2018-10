'Graaf Dirk VII verdient standbeeld in Dordt'

De Dordtse historicus Henk 't Jong heeft een boek geschreven over de graven van Holland in de periode 1100 tot 1300. "Zij hebben Holland en zeker ook Dordrecht welvarend en machtig gemaakt. De belangrijkste was Dirk de Zevende", vertelt de auteur.

"Ja, die verdient zeker een standbeeld in Dordrecht", zegt hij met een knipoog naar de al maanden durende standbeeldendiscussies in de stad. De historicus werkte dertien maanden aan het boek en deed - ondanks dat hij een specialist is - toch verrassende ontdekkingen.

"Er is niet zoveel bekend uit die periode en van wat er geschreven is bleek veel gebaseerd op aannames. Ik heb dus nogal wat uitzoekwerk gedaan en durf wel te zeggen dat dit boek een aanrader is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Dordtse en Hollandse historie."

Toch is het géén boek voor de fijnproevers: "Ik heb me juist gericht op de nieuwsgierige leek. Daarbij gebruik ik zo min mogelijk moeilijke termen en als dat eens nodig is, dan leg ik ze ook meteen uit."



Dat Dirk de Vierde - als enige graaf van Holland - wél een standbeeld in Dordrecht kreeg (in de volksmond de tuinkabouter van de Grote Markt genoemd) verbaast ook hem: "Die heeft eigenlijk niet veel voor de stad betekent. Hij is hier gedood in 1049, maar dat is geen verdienste."



Woensdag om 15.30 uur wordt "De Dageraad van Holland - de geschiedenis van het graafschap 1100 - 1300" gepresenteerd bij boekhandel Vos en v.d. Leer, aan de Voorstraat in Dordrecht. Het boek is ook via internet te koop.