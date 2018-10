Verkeer Voorne-Putten muurvast door ongeval

Veel vertraging dinsdagochtend op Voorne-Putten. Op de N57 bij Brielle is een ongeluk gebeurd met zeker drie auto's. Door omrijders kwam het hele eiland in de ochtendspits vast te staan.

De aanrijding gebeurde vroeg in de ochtend. Rond 07:30 uur stond het verkeer op de N57 richting de A15 vast over een lengte van meer dan acht kilometer. De vertraging liep volgens de ANWB op tot meer dan een uur.

Kort voor 08:00 uur was de ravage opgeruimd en kwam het verkeer op de N57 weer mondjesmaat op gang. Of er bij de aanrijding iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk.

Mensen besloten massaal om te rijden. Daardoor kwam het ook vast te staan op de Kanaalweg vanuit Hellevoetsluis en de Groene Kruisweg richting de Hartelbrug.