Hommage aan Robert Long door tal van artiesten

Zanger en schrijver Robert Long zou op 22 oktober aanstaande 75 jaar zijn geworden. Voor zijn partner en manager Kristof Rutsaert reden om een groots eerbetoon te wijden aan de artiest. Onder de titel 'Uit liefde en respect een Hommage aan Robert Long' wordt op 22 en 23 oktober door verschillende artiesten opgetreden in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De avond wordt gepresenteerd door goede vriend Gerard Cox en Richard Groenendijk.

Tijdens de avond worden er liedjes gezongen uit het enorme repertoire van Robert Long. Tal van artiesten werken mee waaronder: Joke Bruijs, Jenny Arean, Karin Bloemen, Julia Herfst en Jan Dulles. De avond wordt begeleid door het Metropole Orkest.

Volgens Cox was Long een groot artiest en een aardig mens die niet vergeten mag worden. "Hij is nu twaalf jaar dood jammer genoeg en dus is het hoog tijd om hem nog eens heel goed te gedenken. We hebben daar half Nederland qua artiesten voor bij elkaar gekregen", vertelt Cox.

"Ik ben opgegroeid met de muziek van Robert Long", vertelt Richard Groenendijk.

"Mijn moeder was een groot fan van hem. Ik werkte samen met mijn moeder in dezelfde horeca-tent en altijd op de heen- en terugweg werd hij voluit gedraaid. Ik zong als kind al die nummers mee en dat vond ik fantastisch. Heel bijzonder dat je dan jaren later een ode aan die man gaat brengen."