Kerkklokken Vlaardingen-Holy vannacht op hol

Bewoners in Vlaardingen-Holy zijn in de nacht van maandag op dinsdag wel heel vroeg gewekt. De kerkklokken van de protestantse kerk aan de Reigerlaan begonnen om 04:00 uur te luiden.

De brandweer ontdekte dat de klokken op hol geslagen waren door een storing in de meterkast. De beheerder werd er bij geroepen om ze stil te krijgen. Ook het orgel in de kerk maakte vreemde geluiden door de kortsluiting.

Brand

Beheerder Thomas Bezemer hoorde thuis zijn klokken tekeer gaan en is te voet naar de kerk gegaan. "Gelukkig maar want als het was gaan smeulen had de kerk in brand gevlogen, dus eigenlijk goed dat de klokken gingen luiden. Wel vervelend voor de omwonenden", zegt Bezemer.

In de loop van de ochtend is de meterkast door een plaatselijke elektricien gerepareerd. Door warmte of trilling was er wat losgeschoten. Nadat de hoofdschakelaar werd omgezet bleek het orgel nog goed te werken en ook de klokken werkten nog gewoon.

Yoga-sessie

De yogales die op dinsdagochtend in het gebouw wordt gehouden is afgebeld. "Door het goede weer konden zij ergens buiten in Vlaardingen een yoga-sessie doen", lacht de opgeluchte beheerder.