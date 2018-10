Deel dit artikel:













Basisschool in Dordrecht ontruimd vanwege gaslucht Foto: streetview

Een basisschool in de Dordtse wijk Oud-Krispijn is dinsdagochtend ontruimd. Het gaat om de school PiusX aan de Brouwersdijk. Volgens de brandweer werd er in twee lokalen een gaslucht geroken.

Daarop zijn uit voorzorg alle kinderen en docenten geëvacueerd. De brandweer verricht metingen om te bekijken waar de gaslucht precies vandaan komt. Monteurs van netbeheerder Stedin zijn onderweg om te assisteren. Basisschool PiusX telt ongeveer 150 leerlingen. De Brouwersdijk is voorlopig voor al het verkeer afgesloten. Ook de bussen van Arriva rijden voorlopig een andere route.