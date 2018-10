Leren reanimeren bij Rotterdam Centraal

Het is dinsdag wereldwijd Restart a Heart Day. Op het plein bij Rotterdam Centraal wordt daarom gratis uitleg gegeven over reanimeren en kunnen mensen hun AED laten testen.

Een winkel die de reanimatieapparaten verkoopt is de initiatiefnemer van de activiteiten op het stationsplein. "We gaan vandaag laten zien hoe belangrijk het is om te reanimeren, dat je mensenlevens kunt redden", zegt directeur van Medisol Pieter Joziasse.

"Ten tweede voor de mensen die al een AED hebben: uit ervaring weten we dat ze niet altijd goed werken. We proberen mensen bewust te maken dat ze het ding moeten laten controleren. Vandaag bieden we daarom een gratis service aan. Iedereen die een AED heeft kan die gratis laten checken."

Voorbijgangers kunnen bij het station ook oefenen op speciale reanimatiepoppen. De overlevingskans van de slachtoffers is het grootste wanneer binnen zes minuten de juiste hulp is gestart.

Wanneer geen AED aanwezig is kan met de hand gereanimeerd worden. Na twee keer beademen, moet met twee handen op elkaar de borst van het slachtoffer dertig keer 5 tot 6 centimeter ingedrukt worden.