Drugs smokkelen in het Maritiem Museum

Wie wil ervaren hoe het is om drugs te dealen via de Rotterdamse haven, kan in het Maritiem Museum kennismaken met de wereld van drugssmokkel. De interactieve tentoonstelling Dealen met Drugs geeft bezoekers even zelf de controle over drugshandel. Eerste bezoeker: misdaad-verslaggever John van den Heuvel.

Zeecontainers, smalle gangetjes, een Midden-Amerikaans cafeetje, het Maritiem Museum Rotterdam bestaat de komende tijd uit allerlei kleine ruimtes waarin zich scenes afspelen die te maken hebben met drugssmokkel.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel was dinsdagochtend, met zijn team bodyguards, de eerste bezoeker van de tentoonstelling. "Dit getuigt van lef", zegt hij tegen RTV Rijnmond. Volgens hem wordt bijna niemand heel bewust onderdeel van een drugsorganisatie. "Daar rol je door omstandigheden in. Door geldgebrek, gokverslaving, verkeerde vrienden. Maar als je er eenmaal in zit, is het heel lastig om je daaraan te ontworstelen. Dat wordt heel goed neergezet."

Keuzes maken

"We hebben een aantal scenes uit de wereld van de drugshandel nagebouwd, en in al die scenes speel je een rol en moet je keuzes maken", vertelt conservator van het museum Jan Briek. De tentoonstelling probeert je op allerlei manier te verleiden betrokken te raken bij drugshandel.

Zo moet je bijvoorbeeld kiezen of je als chauffeur mee gaat werken aan drugshandel, als douanebeambte welke containers je controleert en of je geld aanneemt, als rechter welke straf je een jonge dealer geeft en als crimineel of je iemand pijn doet voor informatie.

"Wezenlijke keuzes in dit wereldje", zegt Jan Briek. Het thema is erg actueel, vertelt hij. "Het maritiem museum vertelt het verhaal van de maritieme wereld en de invloed die het heeft op het leven en dit is daar een onderdeel van."

Misdaadverslaggever Van den Heuvel zegt dat de tentoonstelling het probleem inzichtelijk maakt. "Het is een immens gecompliceerd vraagstuk", zegt hij.

Harde criminaliteit

Een groot deel van de drugs die in Europa wordt gebruikt, komt binnen via de Rotterdamse haven. Drugshandel gaat hand in hand met harde criminaliteit en corruptie.Vrijdag opent burgemeester de tentoonstelling, hij zal de 'experience' meedoen. Het script is geschreven door Penoza-scenarioschrijfster Chris Westendorp. Bezoekers moeten veertien jaar of ouder zijn.