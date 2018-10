Meer asfalt op A4 tussen Rotterdam en Amsterdam

Automobilisten die van Amsterdam naar Rotterdam rijden hebben sinds dinsdag een nieuw stuk asfalt tot hun beschikking. Over vijf kilometer lengte is er op de A4 een vierde rijstrook geopend.

Het verbreden van de weg zou eigenlijk pas in december klaar zijn, maar omdat het werk sneller verliep dan verwacht, kan het verkeer nu al over de vierde strook. Het gaat om het stuk weg tussen Vlietland en Leidschendam richting Rotterdam.

De nieuwe rijstrook zorgt voor aanmerkelijk meer capaciteit op de A4, een van de drukste snelwegen in Nederland. Vanaf half november kan het verkeer ook over een vierde rijstrook in de andere rijrichting. Ook die is 5,5 kilometer lang.