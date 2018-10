Feyenoord traint nog zonder internationals

Feyenoord heeft dinsdag een rustige training afgewerkt op het zonovergoten trainingscomplex 1908. De selectie van Feyenoord trainde zonder Tonny Vilhena, Renato Tapia, Tyrell Malacia en Dylan Vente. De internationals komen nog in actie met vertegenwoordigende elftallen.

Tonny Vilhena hoopt vanavond met het Nederlands elftal in actie te komen tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen België. In de met 3-0 gewonnen wedstrijd tijdens de Nations Cup tegen Duitsland kwam Vilhena niet in actie. Renato Tapia speelt woensdagavond met Peru een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, nadat hij eerder al met zijn land won van Chili (3-0).

Tyrell Malacia is met Jong Oranje actief tijdens de EK-kwalificatie, waar de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi geen kans meer op maakt. Vrijdagavond won Jong Oranje met 3-0 van Letland en tijdens die wedstrijd kwam Malacia niet in actie. Dinsdagavond sluit Jong Oranje de groepsfase af met een duel met Jong Oekraïne, dat zich nog wel kan kwalificeren.

Aanvaller Dylan Vente speelt dinsdagavond met Oranje Onder 20 in het 8-landentoernooi tegen Polen. Afgelopen vrijdag speelde hij een kwartier mee in het duel met Duitsland, dat eindigde in 1-1.

Donderdag sluiten de internationals van Feyenoord weer aan. Dan gaat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich voorbereiden op het duel met PEC Zwolle van komende zondag. Het duel in De Kuip begint zondag om 14:30 uur en is uiteraard geheel te volgen via Radio Rijnmond.