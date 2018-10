HET OPKAMERTJE 14 oktober 2018

'Mensen vragen naar een mening die ze niet hebben'

CURIEUZE QUEEN-COVERS

1. Bohemian Rhapsody - Randy Coleman

2. I want to break free - Holly Wilson

3. We are the champions - Scary Pockets & Sarah Dugas

HET STRAATINTERVIEW

4. Reacties op overlijden Mies Bouwman

5. Opinieonderzoek - Wim Kan

6. Straatinterview SMS’en - Draadstaal

7. Straatinterview Zeker van zichzelf - Draadstaal

HOE JE TE VERHOUDEN TOT

8. Trui - Johan Goossens

9. Weltschmerz - Dominique Engers

10. Marang - Maarten van Roozendaal

11. Jabroer - Ton Kas

12. Happy Landing - Ruud Bos

13. Panamakanaal - Rudi Carrell