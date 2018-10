Cokewasserij ontdekt in Hoogvliet

In een bedrijfspand in Hoogvliet is een wasserij voor cocaïne ontdekt. Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het drugslab werd maandag ontdekt en vanaf dat moment deden specialisten onderzoek naar gevonden chemicaliën.

De politie kwam het lab op het spoor nadat er een melding over een gaslucht binnen was gekomen. Metingen van de brandweer wezen uit dat er iets anders in de lucht hing bij het bedrijfspand aan de Klompenmakerstraat.

Het pand was sinds afgelopen vrijdag verhuurd. De politie heeft een 53-jarige Colombiaan als verdachte aangehouden.

In een cokewasserij wordt cocaïne uit een vaste stof gewassen. De cocaïne is dus verwerkt en wordt met chemicaliën in een cokewasserij van de vaste stof gescheiden om te kunnen worden verhandeld. Zo kan cocaïne gesmokkeld worden, verwerkt in bijvoorbeeld kleding of kruiden.