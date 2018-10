Deel dit artikel:













Europees kampioen Naert naar Marathon Rotterdam Marathon Rotterdam

De Belgische Europees kampioen op de marathon, Koen Naert, loopt volgend jaar de marathon van Rotterdam. De 29-jarige atleet uit Roeselare wil op zondag 7 april in de Maasstad zijn persoonlijk record van 2.09.51 scherper stellen en zich kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

Naert boekte deze zomer zijn grootste succes op de marathon door in Berlijn een fraaie solo af te ronden met het Europees goud. Hij was één keer eerder deelnemer in Rotterdam. In 2017 eindige hij als tiende in 2.10.16.