WK Shorttrack opnieuw naar Rotterdam

In 2017 was het Wk ook in Ahoy

De internationale schaatsunie ISU heeft de WK shorttrack van 2021 toegewezen aan Rotterdam. Het evenement zal net als in 2017 plaatsvinden in Ahoy. Het bid van de Nederlandse schaatsbond KNSB, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en TIG Sports, kreeg van de ISU de voorkeur boven Turijn.

Oud-shorttracker Cees Juffermans zal evenals in 2017 weer als toernooidirecteur fungeren. Het WK zal voor veel toppers tevens gaan gelden als voorbereiding en kwalificaties op weg

naar de Winterspelen van Peking 2022.

Bij het Wk van 2017 in Ahoy was er goud voor de Nederlandse ploeg op de aflossing. Sjinkie Knegt won de 500 meter en de 3.000 meter in Rotterdam en veroverde in het algemeen klassement zilver. Bij de vrouwen was er een bronzen plak voor Olympisch kampioen Suzanne Schulting op de 1.000 meter.

De EK shorttrack zijn komend seizoen eveneens in Nederland. Dat toernooi wordt in januari 2019 in Dordrecht afgewerkt.