Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nederland gastland voor grote klimaattop Start klimaatcommissie in Ridderzaal (ANP/Olaf Kraak)

Nederland is het gastland voor een grote klimaattop in 2020. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen gezegd in de Ridderzaal, bij de presentatie van het nieuwe klimaatcentrum van de Verenigde Naties dat in Rotterdam en Groningen komt.

De klimaattop in ons land wordt net zo belangrijk als die in Parijs in 2015, zegt Van Nieuwenhuizen. Toen werden afspraken gemaakt over de uitstoot van CO2. Tijdens de top in 2020 gaat het om maatregelen die landen kunnen nemen om hun bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreme droogte. Het klimaatcentrum in Rotterdam en Groningen, the Global Commission on Adaptation, moet de maatregelen de komende jaren gaan uitdenken. Inmiddels hebben zeventien landen laten weten dat ze hieraan meehelpen. Dat zijn onder meer Canada, China, Duitsland en India. Ook acteur Leonardo DiCaprio en voormalig VN-chef Ban Ki-moon hebben hun steun toegezegd. Waar in Nederland de top van 2020 wordt gehouden is nog niet bekend. De Rotterdamse vestiging van de klimaatcommissie krijgt een plek in de Rijnhaven . Het wordt een drijvend centrum. Begin volgend jaar komt er een wedstrijd om het drijvende kantoor te ontwerpen