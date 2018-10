Lashard Anderson weg bij Feyenoord Basketball

De 29-jarige guard Lashard Anderson vertrekt per direct bij Feyenoord Basketbal. De Amerikaan werd afgelopen week door zijn agent bij andere clubs aangeboden, terwijl hij een contract heeft in Rotterdam.

Voor Feyenoord Basketball was dat onaanvaardbaar. De club vindt dat de basis om samen te werken aan een succesvol seizoen een te grote deuk heeft opgelopen. Afgelopen weekend speelde Lashard Anderson nog mee in de verloren derby tegen Dutch Windmills uit Dordrecht.

Anderson was bezig aan zijn derde periode in Rotterdam. De guard speelde in het seizoen 2013-2014 ook al in het Topsportcentrum, maar vertrok toen naar Bulls Kapfenberg. In 2016 keerde hij terug in Rotterdam om daarna te verkassen naar AEK Larnaca op Cyprus.