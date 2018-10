Deel dit artikel:













VoetbalRijnmond Cup in volle gang Barendrecht won het toernooi in 2016

De zesde editie van de VoetbalRijnmond Cup is inmiddels in volle gang. Vorige week is de eerste serie wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Deze week staat de tweede serie wedstrijden in de eerste ronde op het programma.

Vanwege de grote belangstelling voor het toernooi worden de wedstrijden in de eerste ronde verdeeld over vijf weken. De wedstrijden van de honderdzestig deelnemende standaardelftallen worden in die periode afgewerkt. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Excelsior Maassluis. Zij wonnen een geheel verzorgd trainingskamp in de winterstop. De winnaar van dit jaar wint wederom een trainingskamp, met de keuze uit een trip naar Spanje of Portugal. Na de loting voor de mannen op 1 oktober is inmiddels ook de loting geweest voor de dames en de jeugdteams. Alle wedstrijden in deze categorieën starten in november. Alle winnaars van dit toernooi winnen een voetgolf arrangement bij Abel in Rhoon. Met in totaal achthonderdvijftig deelnemende teams is de VoetbalRijnmond Cup het grootste knock-out amateurvoetbaltoernooi van Nederland. Klik hier voor het complete wedstrijdprogramma en alle uitslagen.