Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Duo klemgereden met drugs en geld in auto

De politie heeft zondagavond in Ridderkerk bij toeval drugs en een vuurwapen gevonden in een auto. De wagen was opgevallen omdat die met verlopen nummerplaten rondreed. De twee inzittenden zitten vast.

Agenten zagen de auto rijden op de A15. Ze ontdekten dat de wagen geen geldige APK had en gaven een volgteken. Daar leek de bestuurder gehoor aan te geven, maar bij Alblasserdam drukte hij het gaspedaal weer in. Er ontstaat een achtervolging. Een van de inzittenden gooit onderweg nog iets uit de auto, naar later blijkt een doosje met drugsresten. In Ridderkerk kan de politie het duo klemrijden. De mannen rennen de wijk Slikkerveer in. Een buurtbewoner wijst de politie op een tuin aan de Marnixstraat. Daar liggen de mannen onder de tuinmeubelen. Een van hen heeft een wond aan zijn hand en wordt meegenomen door de ambulance. De bestuurder gaat mee naar het bureau. Een van hen is een man uit 's-Heerenberg, van de ander is de woonplaats niet bekend. In de auto ligt bijna 600 euro en zakjes met vermoedelijk speed, XTC-pillen, flesjes GHB en een patroon van een vuurwapen.