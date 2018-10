Inspectie neemt maatregelen na ongeluk rangeerder Vondelingenplaat

Rangeerders mogen niet meer op de trede van een goederentrein staan als die een onbewaakte spoorwegovergang passeert. Dat heeft de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid besloten na het ongeluk op de Vondelingenplaat, waarbij een rangeerder zwaargewond raakte.

De rangeerder stond op 29 augustus op de opstaptrede van de trein. Het ging mis toen hij langs een onbewaakte spoorwegovergang reed bij een goederenterminal in het Rotterdamse havengebied.

Op dat moment kwam ook een vrachtwagen voorbij. De man werd geplet tussen de trein en de vrachtauto. Hij overleefde het ongeluk, maar hij heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

Boete

Ook al rijden treinen langzamer, dan nog is het te gevaarlijk om op deze manier te rangeren, vindt de inspectie. Wie het toch doet, riskeert een hoge boete.