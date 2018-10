Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Rijnmond begint goed aan het voetbalseizoen FC Rijnmond

FC Rijnmond is ook in het elfde seizoen één van de best bekeken programma’s van RTV Rijnmond. Uitgezonden op meerdere platforms van de regionale omroep trekt de voetbaltalkshow regelmatig meer dan 225.000 kijkers.

FC Rijnmond biedt tijdens het voetbalseizoen twee keer per week volop aandacht voor het regionale betaald voetbal. Al tien jaar weten de voetballiefhebbers in het Rijnmond-gebied het programma op vrijdag massaal te vinden. Zo was de uitzending van 24 augustus jl. met oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson in totaal goed voor meer dan 300.000 kijkers. De uitzending op maandag (dit seizoen verschoven van zondag) trekt ook ‘volle zalen’. Zo kwam de teller op 27 augustus jl. met Ruben Schaken aan de desk uit boven het kwart miljoen geïnteresseerden. De maandag-uitzending biedt trouwens meer dan voetbal alleen; de laatste tien minuten van de show zijn ingeruimd voor reportages over de ‘andere’ sport in de regio. FC Rijnmond wordt live uitgezonden (en is terug te kijken) op tv, op www.rijnmond.nl en op het Facebook-account van de sportredactie. Ook op YouTube is de talkshow te zien. Komende vrijdag wordt er vanaf 17:20 uur in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond weer uitgebreid gesproken over Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht. Ook op maandag begint de talkshow om 17:20 uur.