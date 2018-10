Ook Rotterdamse wethouder spreekt kabinet aan op AOW-gat Surinamers

Ook het stadsbestuur van Rotterdam gaat bij het kabinet aandacht vragen voor het AOW-gat van Nederlandse Surinamers en Antillianen. Ze worden gekort op hun AOW, omdat ze niet lang genoeg in Nederland wonen om het volledige bedrag uitbetaald te krijgen. Doordat er gedurende de onafhankelijkheid van Suriname niet over is onderhandeld, zijn hun AOW-rechten niet overgenomen door de Nederlandse overheid.

De PvdA in Rotterdam riep gisteren het college van Burgemeester en Wethouders al op om deze kwestie onder de aandacht te brengen bij het kabinet. "De ouderen die tientallen jaren hier hun krachten hebben gegeven en kinderen hebben opgevoed, worden aan hun lot overgelaten."



Wethouder Moti van inkomen kwam dinsdagmiddag met zijn reactie: "Als college willen we ons er sterk voor maken om de ongelijkheid in inkomen voor deze relatief grote gemeenschap in Rotterdam te repareren. Dit betekent dat we ons gaan aansluiten bij het initiatief van Amsterdam om hier richting het rijk aandacht voor te vragen".

Maandagavond was er in een buurthuis in Rotterdam-Crooswijk een informatiebijeenkomst voor oudere Surinamers en Antillianen. Ruim 70 mensen kwamen daar naar toe.