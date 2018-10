OM plukt kaal: inkijkje in leefwereld drugshandelaar

Justitie wil 2,1 miljoen euro terugvorderen van de Rotterdamse drugshandelaar Dennis van den Berg. Het bedrag geeft volgens het OM een aardig inkijkje in het uitgavenpatroon van een drugsbaas.

Van den Berg is eerder veroordeeld tot tien jaar cel, voor omkoping van de Rotterdamse douanier Gerrit G. en een transport van 300 kg cocaïne. Justitie laat het daar niet bij zitten: het 'kaalplukken' is een strategie die de laatste jaren met extra inzet wordt toegepast. Treffen in de portemonnee komt mogelijk harder aan dan de cel, zo is de redenatie.

De 2,1 miljoen is becijferd aan de hand van concrete uitgaven. Zoals daar zijn: 360.000 euro voor het motorjacht Rapsody R32. Een BMW X6 kostte 65.000 euro, een Porsche 911 een halve ton en een oude Jaguar 40.000 euro.

Tuinmannen

Op de lijst van justitie prijkt 8.000 euro voor nieuwe gordijnen. En wat te denken van 61.698 euro voor 'tuinmannen Bas en Alex'? De ruim 44.000 euro voor business seats bij Feyenoord kwamen al eerder aan de orde bij de witwaszaken tegen zijn schoonvader en zijn vriendin Angelique.

Dennis van den Berg was dinsdag zelf niet aanwezig op de Rotterdamse rechtbank om zich te verdedigen. Advocaat Sanne Schuurman:"Hij vindt dit een onzinprocedure. De strafzaak rond de drugshandel loopt nog in hoger beroep, dus hij zegt: laten dat eerst afwachten. Hij is al veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank dus hij heeft er geen vertrouwen in dat diezelfde rechtbank nu onbevangen naar deze ontnemingszaak kijkt."

Motorjach

tSchuurman zegt dat hij alle berekeningen kan tegenspreken. "8.000 euro voor gordijnen? is dat niet een beetje veel? Hetzelfde geldt voor de tuinmannen. Dat was hooguit 25.000 euro." De flinke post voor het motorjacht kan wat hem betreft ook omlaag. "Er is 15.000 euro betaald voor een tweedehands romp. Daarna is er geld gestopt in verbouwen en opknappen. Niet meer dan 60.000 euro."

Volgens de advocaat klopt het dat zijn cliënt veel geld had, maar waren dat allemaal legale inkomsten. "Hij heeft geïnvesteerd in juwelierszaken en handelde in zonnepanelen."

De rechter maakt op 30 november bekend of zij het OM, dan wel Van den Berg gelijk geeft. Woensdag staat ex-douanier Gerrit G. terecht in Rotterdam. Justitie eist 3,5 miljoen euro van hem.