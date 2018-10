Deel dit artikel:













Rotterdams Philharmonisch Orkest komt met kamermuziekfestival Laurens Otto treedt komend weekend op in het Timmerhuis in Rotterdam

Rotterdam staat komend weekend in het teken van ChambeR, het nieuwe internationale kamermuziekfestival van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De muzikanten van het orkest treden dan niet op in hun thuisbasis in De Doelen, maar op vier verschillende locaties in Rotterdam.

Van vrijdag tot zondag kunnen liefhebbers van klassieke muziek genieten in het Timmerhuis, de Arminiuskerk, het Schielandshuis en zelfs op de 31e verdieping van De Rotterdam, waar ook een yogasessie wordt gegeven. ChambeR kenmerkt zich door de intimiteit van de muziek en de kleinschaligheid. "Muzikanten gaan naar kleinere locaties om daar hun droomprogramma, wat zij zelf hebben kunnen samenstellen, te spelen", legt de in Rotterdam geboren hoornist Laurens Otto uit. "Met ChambeR moet je zelf meer ondernemen. Dat is uitdagend. Je zet daarom een extra stapje."