Gestolen post uit Spaanse Polder duikt op in Schipluiden

In Rotterdam-Spaanse Polder is maandag een trailer vol poststukken gestolen. De politie kon de verdwenen aanhanger een dag later terugvinden in Schipluiden. Maar of alle post er nog in zit, is nog niet duidelijk.

De oplegger verdween in alle vroegte van een parkeerterrein van een bezorgdienst. Er zaten zeker 1000 pakketten in. Het bedrijf waarschuwde zelf de politie. Agenten volgden het spoor van de trailer naar een loods in Rijswijk. Maar toen ze daar binnenvielen, was de oplegger alweer weg. Er lagen wel flink wat pakketten met labels van de gedupeerde bezorgdienst. De politie hield de eigenaar van de loods aan op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. De man had een boksbeugel bij zich. Die is in beslag genomen. Vervolgonderzoek leidde de politie naar Schipluiden in het Westland. Daar bleek de verdwenen trailer te staan. De komende tijd wordt nog uitgezocht of alle post terecht is. Mogelijk wordt de Rijswijkse loods voor straf gesloten.