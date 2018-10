Gers wil Amsterdam verlossen van letters 'rdam'

Magazine Gers wil de letters 'rdam' van de slogan 'I Amsterdam' naar Rotterdam halen. De bekende letters moeten weg uit de hoofdstad omdat de tekst volgens GroenLinks in Amsterdam te individualistisch zou zijn.

Het Rotterdamse Gers is toe aan het twintigste nummer en wil het daarin over Amsterdam (020) gaan hebben. Het tijdschrift denkt met het overnemen van de letters de stad Amsterdam een dienst te bewijzen.

Er zijn voor de beroemde rood-witte slogan meer kapers op de kust, waaronder Madurodam in Den Haag. Maar de letters zijn veel te groot voor het miniatuurpretpark, vindt Edwin Veekens van Gers.

De letters 'rdam' horen in ieder geval in Rotterdam, zegt Veekens. Rotterdam zet flink in op recycling en wat is mooier dan het overnemen van de letters waar GroenLinks in Amsterdam vanaf wil.

Als het aan Gers ligt, komen de letters 'rdam' op de Binnenrotte te staan of bij Rotterdam Centraal. Maar het tijdschrift staat open voor andere suggesties.