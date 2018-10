Werkzaamheden ophogen Maaskade zijn van start

De plannen liggen er al jaren, maar afgelopen weekend is dan echt begonnen met werkzaamheden om de Maaskade op het Noordereiland te verhogen.

De kademuur wordt over een lengte van 500 meter vervangen en opgehoogd. De kademuur is nu tussen 2,55 en 2,70 meter boven NAP, dat wordt straks 3 meter. Het verhogen van de kade moet ervoor zorgen dat de kant nog maar eens in de tien jaar overstroomt. Nu is dat gemiddeld één keer per jaar.

De kademuur, die dateert uit 1892, rust nog op houten palen. In december 2015 verzakte de boel over een lengte van veertig meter. De gemeente laat de kade nu verstevigen door een stalen kademuur.

De renovatie was al gepland voor november 2016, maar het eerste ontwerp werd afgekeurd. Het nieuwe plan houdt beter rekening met de kwetsbaarheid van huizen langs de kade.

Het bedrijf Hakkers gaat de verhoging uitvoeren en is dit weekend begonnen aan de werkzaamheden. Nils Hilbers, beheerder van de website Noordereiland.org, zit met zijn bedrijf op de Prins Hendrikkade. Hij volgt de ontwikkelingen met interesse.

Heel veel is er volgens hem nog niet te zien, maar er staan inmiddels een graafmachine en wat bouwketen langs de kade. "Er is in ieder geval zand verplaatst", lacht hij.