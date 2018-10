Deel dit artikel:













Nieuw oefenterrein Maasvlakte: 'Echt vuur doet wat met mensen' Oefencentrum Falck op de Maasvlakte geopend

Op de Maasvlakte in Rotterdam is dinsdag het nieuwe oefencentrum van Falck officieel geopend. Op het terrein kunnen mensen die in de chemische of petrochemische industrie werken, leren wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Op het terrein zijn enorme installaties uit de industrie nagebouwd. Zo staat er een grote opslagtank, waarmee oefeningen worden gehouden met gelekte brandbare vloeistoffen. Maar er is ook een helikopterlandingsdek nagebouwd. "Medewerkers van boorplatforms, maar ook ziekenhuizen kunnen leren wat ze moeten doen als er op zo'n platform een brand uitbreekt", zegt directeur René van den Bosch. "Het nieuwe centrum is ruim een hectare groter dan het voormalige terrein op de Maasvlakte", vervolgt de directeur. "Dat geeft ons de mogelijkheid om in te springen op veranderingen in de industrie." Vanuit de hele wereld sturen bedrijven hun werknemers op cursus bij het Rotterdamse oefencentrum. Instructeur Lex van der Wal benadrukt hoe belangrijk het is om te oefenen in de praktijk. "Adequaat reageren op gevaarlijke situaties is iets wat een automatisme moet worden. Iedereen reageert anders bij een calamiteit. Echt vuur doet wat met mensen."