Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NS-station Rotterdam-Alexander jaar later klaar Rotterdam Alexander - Foto: T. Houdijk (Wikipedia)

De werkzaamheden aan het treinstation Rotterdam-Alexander lopen uit. De NS hoopten eerst in de zomer van 2019 klaar te zijn, maar de verbouwing is niet eerder afgerond dan in het voorjaar van 2020.

De bouwers ontdekten in juni dat de plannen voor de stationshal niet aansloten op de situatie in de praktijk. Daardoor was een ander ontwerp nodig en dat heeft tijd gekost, zegt de NS. Lees ook: Bouw station Rotterdam Alexander ligt stil na constateren afwijkende situatie Ook wordt de verbouwing door de vertraging duurder. Hoeveel geld erbij moet, is niet bekend. De NS had het station in eerste instantie begroot op twaalf miljoen euro. Rotterdam-Alexander is het derde treinstation van Rotterdam, na Centraal en Blaak en is vijftig jaar oud. Na de verbouwing moet Alexander 'mooier, veiliger en makkelijker' zijn.