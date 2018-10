Deel dit artikel:













Jan de Mooij stopt 'met pijn in het hart' als algemeen directeur van het CHIO Jan de Mooij op het CHIO

Het CHIO en algemeen directeur Jan de Mooij gaan per direct uit elkaar. De Mooij heeft het zodanig druk met zijn eigen onderneming dat hij 'met pijn in het hart' dit besluit heeft genomen. Ondanks dat het CHIO dit jaar in augustus ook het officiële EK is.

''Ik wilde eigenlijk stoppen na het EK'', zegt De Mooij. ''Ik ben naast het CHIO ook nog full time ondernemer. Dan moet je uiteindelijk de balans opmaken en een keuze maken. Ik heb vorige week het management geïnformeerd. Dat leidde tot diepe emoties bij hen en bij mezelf '' Naast het fulltime werk in de eigen onderneming, gaat De Mooij zich meer richten op het verbinden van de hippische sport en de economie.