Van Stiphout weg bij Antes

Yvonne van Stiphout vertrekt per 1 januari 2020 bij ggz-organisatie Antes. Volgens de Parnassia Groep, waar Antes onderdeel van uitmaakt, heeft zij zelf besloten om te vertrekken.

''Ze heeft hard gewerkt aan het nieuwe Antes. Nu er een andere invulling van taken komt, heeft Yvonne van Stiphout besloten om haar loopbaan elders voort te zetten'', vertelt een woordvoerder van de Parnassia Groep. Tot haar vertrek blijft ze nog wel een aantal bestuursopdrachten uitvoeren.

Van Stiphout werkte dertig jaar bij de gemeente Rotterdam, onder meer bij de afdeling publiekszaken. In juni 2015 stapte ze over naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Weer een jaar later werd ze bij Antes binnengehaald als voorzitter van de raad van bestuur.

Ze was bij Antes de opvolger van Sjef Czyzewski, die jarenlang de baas was bij Bouman GGZ. Hij begeleidde ook de fusie van Bouman en Delta (Poortugaal) tot Antes.