Krabbendam over Oranje-talenten: 'Je weet bijna niet wat je ziet'

Het Nederlands Elftal neemt het dinsdagavond op tegen België, de nummer drie van het afgelopen wereldkampioenschap voetbal. Onze Zuiderburen beschikken al een aantal jaar over grote talenten, maar volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International ziet de toekomst van Oranje er ook gunstig uit.

"Je weet bijna niet wat je ziet aan Nederlandse talenten", vertelt Krabbendam op Radio Rijnmond. Voor VI schreef hij een artikel over de opkomende jonge generatie van Oranje. Hij spreekt van een golfbeweging. "Je komt zo tot een lijst van dertig spelers van 17 tot 23 jaar. Deze spelers zijn in allerlei competities langzaam aan het doorbreken."

'Hij zou niet misstaan bij België'

Eén van die talenten is Frenkie de Jong van Ajax. De middenvelder van Arkel maakt ook in de interlands, die hij voor Oranje speelde, een goede indruk.

Thomas Buffel, oud-speler van Feyenoord en Excelsior, is ook positief over De Jong. "Hij is een speler die ook niet in het Belgische voetbalteam zou misstaan. De Jong heeft veel voetballende kwaliteiten en probeert altijd vooruit te spelen."

Dennis Kranenburg, Ruud van Os en Sjoerd de Vos van Rijnmond Sport bespraken samen met presentator Dave van der Wal in het laatste half uur van Rijnmond Nu de Derby der Lage Landen die dinsdagavond om 20:45 uur op het programma staat.

Zij belden ook met Thomas Buffel en Martijn Krabbendam. Verder hing ook oud-voetbaltrainer Aad de Mos, een kenner van het Belgische voetbal, aan de telefoon. De uitzending is hierboven terug te luisteren.