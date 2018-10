Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dumfries, De Vrij en Strootman starten met Oranje tegen België Denzel Dumfries

Rotterdammer Denzel Dumfries, Stefan de Vrij uit Ouderkerk aan den IJssel en oud-Spartaan Kevin Strootman staan met Oranje in de basis tegen België. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel spelen deze twee landen om 20.45 uur een oefenduel.

Dumfries stond zaterdag tegen Duitsland (3-0 winst) ook al in de basis. De Vrij kwam niet in actie en krijgt nu een kans omdat met de licht geblesseerde Virgil van Dijk is afgesproken dat hij alleen tegen Duitsland zou spelen. Ook Strootman speelde zaterdag niet. Opstelling Oranje

Cillessen; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Aké; Van de Beek, Blind. Strootman; Promes, Memphis, Danjuma. Cillessen; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Aké; Van de Beek, Blind. Strootman; Promes, Memphis, Danjuma.