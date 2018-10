Deel dit artikel:













Oranje speelt gelijk tegen België, Vilhena valt in België - Nederland. FOTO Koen van Weel ANP

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd in België. Het werd 1-1 in Brussel. Feyenoorder Tony Vilhena viel in na een uur spelen. Toen was de eindstand al bereikt.

Bondscoach Ronald Koeman wijzigde zijn elftal op zes plaatsen ten opzichte van het met 3-0 gewonnen duel met de Duitsers zaterdag. Rotterdammer Denzel Dumfries bleef staan en dit keer waren er ook basisplaatsen voor Stefan de Vrij uit Ouderkerk aan den IJssel en oud-Spartaan Kevin Strootman. In een aantrekkelijke openingsfase zette Dries Mertens de Belgen binnen vijf minuten op voorsprong. Halverwege de eerste helft werd het gelijk via Arnaut Danjuma Groeneveld, die zijn basisdebuut maakte. In de tweede helft werd het door de vele wissels minder aantrekkelijk. Vilhena kwam na een uur spelen binnen het veld als vervanger van Donny van de Beek. Hij produceerde een schot van afstand dat snel werd geblokt en pakte geel na een harde tackle op Yannick Ferreira Carrasco Opstelling Oranje

Cillessen; Dumfries (46' Hateboer), De Ligt (46' Rosario), De Vrij, Aké; Van de Beek (61' Vilhena), Blind. Strootman (73' L de Jong); Promes (73' Bergwijn), Memphis, Danjuma (61' Van Aanholt). Cillessen; Dumfries (46' Hateboer), De Ligt (46' Rosario), De Vrij, Aké; Van de Beek (61' Vilhena), Blind. Strootman (73' L de Jong); Promes (73' Bergwijn), Memphis, Danjuma (61' Van Aanholt).