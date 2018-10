Grote rookwolken door autobrand op A15 bij Pernis

Een brandend personenbusje op de A15 bij Pernis heeft dinsdagavond voor flink wat rookoverlast gezorgd. De bus vloog in brand vlak voor het Beneluxplein, in de richting van Hoogvliet. Niemand raakte gewond.

De rook trok over de Waalhaven en was tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer liet een schuimblusvoertuig ter plaatse komen, omdat het busje brandstof lekte. Na twintig minuten was de brand uit.

Tijdens het blussen was de A15 richting Hoogvliet dicht ter hoogte van Pernis. Daardoor ontstonden begin van de avond lange files. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus meegenomen. De oorzaak van de brand is niet bekend.