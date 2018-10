Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw zege Jong Oranje, Malacia moet debuut uitstellen Opnieuw zege Jong Oranje, Malacia moet debuut uitstellen

Feyenoorder Tyrell Malacia moet nog even wachten op zijn debuut in Jong Oranje. Tegen Oekraïne kwam hij net als tegen Letland niet in actie. Jong Oranje, dat al wist niet aanwezig te zijn op het EK, versloeg in de laatste kwalificatiewedstrijd Oekraïne met 3-0.

Bij het team van bondscoach Erwin van de Looi stonden de oud-Spartanen Sherel Floranus en Rick van Drongelen en de voormalig Feyenoorder Kevin Diks in de basis. Halverwege de eerste helft scoorden Justin Kluivert en Richairo Zivkovic vlak na elkaar. De laatstgenoemde maakte er in de tweede helft 3-0 van. Feyenoorder Jeremiah St. Juste meldde zich af voor deze twee interlands van Jong Oranje.