Bewoners kalken stoep Tweebosbuurt vol leuzen tegen sloop

Rode krijtletters op de stoep in de Rotterdamse Tweebosbuurt

Zo'n twintig bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid hebben dinsdagavond geprotesteerd tegen de sloop van hun wijk. Ze hebben door de hele wijk met rode verf leuzen gespoten op de stoep: "Sloop ons niet!"

De actie met uitwasbare verf is een initiatief van een actiegroep van buurtbewoners in samenwerking met de SP van Rotterdam. Raadslid Taylan Cicek van de SP zegt dat het niet bij dit protest blijft.

"Vanaf nu gaan we, tot aan het raadsbesluit over de sloop, allerlei ludieke acties houden." De bewoners willen de gemeenteraad hun ongenoegen over het sloopplan laten zien.

De gemeente wil 600 huizen in de Tweebosbuurt op Zuid tegen de vlakte gooien. Er moeten 374 nieuwe huizen voor terug komen. Bewoners zijn bang dat de nieuwbouw voor hen te duur wordt. De gemeenteraad hakt er eind november een knoop over door.