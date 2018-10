'Minder windmolens op de Landtong Rozenburg'

Het aantal windmolens op de Landtong van Rozenburg gaat iets omlaag. Dat hebben de gemeente Rotterdam en energiebedrijf Eneco laten weten tijdens een informatieavond in het gebiedskantoor Rozenburg.

Er staan momenteel tien windmolens op de Landtong. Dat aantal wordt verlaagd naar negen. De nieuwe windmolens zijn wel hoger en hebben samen evenveel capaciteit als de oude.

Ook zouden er drie nieuwe windturbines bij worden geplaatst in oostelijke richting. Dat worden er twee.

De enkele tientallen aanwezige bewoners zijn redelijk tevreden met de toezeggingen. "We kunnen de komst van de windmolens niet meer tegenhouden, maar we kunnen wel zorgen dat er zoveel mogelijk naar ons wordt geluisterd", zegt een van hen.

Modelvliegtuigvereniging

Door de vermindering van het aantal geplande molens kan modelvliegtuigvereniging EMCR blijven bestaan. De molen die midden op het terrein van de vereniging stond gepland, is geschrapt.