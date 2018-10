Dordtse Raad trekt knip voor Energiehuis

Het Energiehuis in Dordrecht moet jaarlijks ruim 400 duizend euro extra subsidie krijgen en eenmalig dik twee ton voor een nieuwe tribune in het cultureel centrum aan de Noordendijk.

Een grote meerderheid van de Dordtse gemeenteraad gaat akkoord met dat voorstel van burgemeester en wethouders, zo bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering in het Stadskantoor.

Bureau Berenschot constateerde dat het Energiehuis als geheel niet goed draait, omdat de gebruikers niet goed samenwerken. Dat zijn schouwburg Kunstmin, Poppodium Bibelot en de Stichting Culturele Educatie.

Tevens werd duidelijk dat de aanschaf van de tribune voor de zaal "Machine 3" een regelrechte miskoop was en dat er géén geld gespaard wordt voor de op termijn noodzakelijke vervanging van theatertechniek.

De coalitiepartijen en de grootste oppositiepartij, D66, hadden wel wat vraagtekens bij het voorstel, maar willen het amper vijf jaar geleden voor bijna 40 miljoen euro verbouwde Energiehuis niet kwijt.

Bodemloze put

De SP vindt dat Dordrecht moet waken voor een "bodemloze put" en de ouderenpartij VSP merkte op dat "cultuur niet alles mag kosten". Ook de PVV zei "verbaasd te zijn over het gemak waarmee zoveel geld wordt uitgegeven".

Over de eenmalige investering van 214 duizend euro voor vervanging van een ook amper vijf jaar oude tribune wordt nog wel getwijfeld, maar over de structurele subsidieverhogingen deed een meerderheid in de raad niet moeilijk.

Ad van Loon, van muziekcafé Merz, waarschuwde de Dordtse Raad voor zogeheten paracommercie: "Bibelot wordt steeds meer een gewone kroeg, maar dan wel eentje met overheidsgeld. Dat is oneerlijke concurrentie."

VVD en D66 kaatsten de bal terug door te vragen wat de reguliere horeca gaat doen om de Dordtse jeugd in Dordrecht te houden, "want die gaat nu naar Rotterdam of Breda."

Directeur David van Wijngaarden van Bibelot rekent zichzelf nog niet rijk. "De gemeenteraad moet formeel nog besluiten."