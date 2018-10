Deel dit artikel:













Anaïs (12) nu echt eerste kinderburgemeester van Barendrecht Anaïs kreeg een ambtsketen van burgemeester Van Belzen

De gemeenteraadsvergadering in Barendrecht stond dinsdagavond even in het teken van een 12-jarig meisje. Anaïs Swirc werd namelijk officieel beëdigd als Barendrechtse kinderburgemeester. Ze is de allereerste die deze functie in de gemeente krijgt.

Anaïs heeft een echte sollicitatieprocedure moeten doorlopen voor het ambt. Er waren nog acht kandidaten. Maar volgens burgemeester Jan van Belzen stak ze er echt bovenuit. “Het bijzondere aan Anaïs is dat ze zich al gedroeg als kinderburgemeester. Zo had ze al allerlei plannen, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid onder ouderen”, aldus de échte burgemeester. Volgens Van Belzen is een kinderburgemeester goed om jeugd te betrekken bij de politiek. Taken kinderburgemeester Tijdens de raadsvergadering kreeg Anaïs een echte ambtsketen omgehangen en gaf ze zelfs een toespraak voor alle raadsleden. Daarin vertelde ze dat ze niet alleen aandacht wil voor eenzaamheid. Ze wil ook een speciale jeugdbrandweerdag en EHBO-cursussen. Tijdens de raadsvergadering kreeg Anaïs een echte ambtsketen omgehangen en gaf ze zelfs een toespraak voor alle raadsleden. Daarin vertelde ze dat ze niet alleen aandacht wil voor eenzaamheid. Ze wil ook een speciale jeugdbrandweerdag en EHBO-cursussen. Ook zal Anaïs speciale evenementen bijwonen zoals het Nationaal schoolontbijt, de intocht van Sinterklaas en de Nieuwjaarsreceptie. Spannend was het wel zo’n avond met raadsleden en veel pers. “Maar toen alles echt ging beginnen viel de spanning wel van me af en was het super leuk!”