Wereldarmoededag: 'we hebben er elke dag mee te maken'

Woensdag is het Wereldarmoededag, een dag waarbij over de hele wereld wordt stilgestaan bij mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Voor Melvin en Regina van der Waal en hun twee kinderen uit Spijkenisse is dat met een boodschappenbudget van tachtig euro per maand dagelijkse kost. "We hebben er elke dag mee te maken, niet alleen deze ene dag in het jaar", zegt vader Melvin.

In de koelkast van het gezin van vier ligt onder meer wat beleg, siroop, kiwi's en sauzen. Ook de voorraadkast is minimaal gevuld met wat eieren en macaroni. Dat was in april dit jaar nogal anders, toen het gezin voor het SBS-programma 'Steenrijk en Straatarm' een week mocht ruilen met een welvarend stel uit Amsterdam. Twee gevulde koelkasten en een weekbudget van 1500 euro hadden de Van der Waaltjes toen ter beschikking.



Melvin heeft een wajong-uitkering en Regina werkt een paar uur in de week als schoonmaakster. "Ik heb vorig jaar het hele jaar hard gewerkt. Door verkeerde berekeningen moest ik bijna tienduizend euro gaan terugbetalen. Dat is te veel. Ik heb het niet", legt Melvin uit.

Voor het gezin Van der Waal is het dus zaak om creatief om te gaan met het geld én de boodschappen die ze hiervan halen. "Het is elke keer weer kijken of we wat kunnen maken van de boodschappen die we hebben", zegt Melvin. "Als je creatief bent, lukt dat wel."

Ook op andere zaken in huis wordt bespaard. De verwarming wordt zo min mogelijk gebruikt: een dikke trui of een deken moet uitkomst bieden. "Soms steken we de kaarsjes wat eerder aan, zodat het ook wat warmte geeft. En zo dicht mogelijk bij elkaar blijven zitten, dan geef je elkaar warmte."

Bij de Voedselbank aankloppen, gaat voor het gezin uit Spijkenisse niet op. "We verdienen net een paar euro te veel om bij de Voedselbank aan te schuiven. We moeten het doen met dat wat we hebben en daar word je ook wel creatief van."

Positiviteit

Het gezin blijft optimistisch. "We proberen uit het kleinste dingetje iets leuks te halen. Ondanks dat je minder te besteden hebt, moet je niet bij de pakken neer gaan zitten", zegt Melvin. "Je moet je schouders eronder blijven zetten, ook al is het elke maand weer moeilijk."

"Onze liefde, de kinderen en onze fantastische vrienden- en familiekring houden ons op de been. Anders was het ook niet zo positief hier hoor", besluit Regina.