Vlaardingse dj Tim Dreamex naar New York

Overdag zit de 17-jarige Tim Veldhoen uit Vlaardingen op het Grafisch Lyceum. Maar 's nachts ontpopt hij zich als een ware dj onder de naam dj Tim Dreamex. Donderdag vertrekt hij voor een week naar New York waar hij op uitnodiging van een studio aan zijn dj-set gaat werken en ook nog optredens geeft.

De jonge Tim maakt muziek voor op de dansvloer, in het nachtleven. Opmerkelijk genoeg is hij zelf niet zo'n stapper: hij ging slechts één keer uit, op zijn twaalfde. "Ik heb wel vrienden die uitgaan, maar ik vond het niet echt leuk", legt Tim uit. "Die muziek stond zo hard, dat ik een piep in m'n oren kreeg."

Hij staat dan ook liever aan de andere kant van de draaitafel. "Als je staat te draaien voor een publiek en ze gaan los op jouw muziek, geeft dat een kick", zegt Tim. Als gimmick voor zijn optredens in de Verenigde Staten heeft hij een speech van president Trump in een van zijn nummers verwerkt. Of dat goed zal vallen in New York? "Ik hoop het!", lacht de Vlaardinger.

Stimuleren

Moeder Esther, tevens manager van Tim, gaat mee naar New York. "Het is heel spannend", zegt ze. "Ik laat hem voornamelijk zelf zijn gang gaan, want hij weet goed wat hij doet. Ik snap er niets van."

Thuis wordt zijn dj-carrière de goede richting in geholpen. "Als hij een cursus nodig heeft, gaan we weer op cursus. Zo stimuleren we hem", legt zijn moeder uit. "Maar we stimuleren ook zeker dat hij naar school gaat, want dat vinden we ook erg belangrijk. Hij moet uiteindelijk wel een diploma halen."