Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij keukenbrand in Rotterdam-West Foto: MediaTV

In een woning aan de Veelzigtstraat in de Rotterdamse wijk Nieuwe Westen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. De brand ontstond door een nog onbekende oorzaak in de keuken op de eerste verdieping.

De bewoonster van het pand was al buiten op het moment dat de brandweer aankwam. Zij is nagekeken door het ambulancepersoneel en gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de brandweer. Ook de woningen boven en naast het getroffen pand zijn kort ontruimd geweest. De brandschade is beperkt gebleven tot in de keuken. Wel is er sprake van rookschade in de omliggende ruimtes.