Hand in hand tegen armoede

Op het plein voor station Rotterdam Centraal wordt woensdagmiddag actie gevoerd om aandacht te vragen voor armoede in Rotterdam. "Het gaat om 40 duizend kinderen en een kwart van onze stad. Daar moet verandering in komen", zegt Vanessa Umboh van de stichting Stem Zonder Gezicht.

Vier kinderen van de Rotterdamse Talentz School verzamelen zich woensdag, op Wereldarmoededag, om 17:00 uur op het Stationsplein. Umboh wil vervolgens passanten aansporen om om hen heen, hand in hand, een kring te vormen, als een 'cirkel van veiligheid'.

"Die vier kinderen gaan daar staan, om aandacht te vragen voor kinderen in armoede. Zij zien wat dat is en wat dat betekent voor hun leeftijdgenoten. Dat willen ze niet, dus ze staan op en wij staan met hen op tegen armoede."

Umboh probeert met haar stichting de stad bewuster te maken van armoede. "Die armoede heeft zoveel meer effecten dan alleen maar weinig hebben. Ik wil dat we ons dat gaan beseffen", legt ze uit. "Als je goed gaat kijken, zie je vaak waar het minder is. Vraag het gewoon aan mensen of je iets voor ze kan doen, of nodig mensen uit. Betrokkenheid maakt al een enorm verschil."

Voor een ander

De actie op het plein voor station Rotterdam Centraal staat volgens Umboh ook symbool voor als je zelf ooit in zo'n situatie terecht komt. "Dan hoop je ook dat iemand een hand naar jou of je kind reikt. Nu wij in een bevoorrechte situatie zijn, doe dat dan ook voor een ander", roept ze op.