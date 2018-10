Wat maakt Trump succesvol? Rotterdammer Victor Vlam onderzocht het

Er is geen president die zo onder vuur ligt als Donald Trump. Toch is de Amerikaanse president een succesvol zakenman en stemden miljoenen Amerikanen op hem. De Rotterdamse Amerika-kenner Victor Vlam dook in het hoofd van Trump. Wat kunnen we van hem leren? In zijn boek 'Denken als Donald Trump' geeft hij twaalf lessen.

“Trump is rijk, hij heeft veel gebouwen, hij had een succesvol tv-programma. Ik wilde onderzoeken wat de reden van zijn succes is", legt Vlam uit. Trump heeft wel degelijk kwaliteiten, bleek uit onderzoek waarvoor Vlam onder meer de boeken van de president las en boeken die andere mensen over hem hadden geschreven.

Trump Tower

“Trump heeft ons geleerd dat je groot moet denken. Op 30-jarige leeftijd liet hij de Trump Tower bouwen, terwijl veel mensen zeiden dat dat niet zou lukken. Hij is op een hele creatieve manier te werk gegaan en is toch geslaagd.”

Volgens Vlam mocht een flat in New York maar twintig verdiepingen tellen. De stad werkte echter met een bonussysteem. Je mocht meer verdiepingen bouwen als je bijvoorbeeld een deel openbaar toegankelijk maakte. Op de eerste verdiepingen kwam daarom een winkelcentrum.

Door gebruik te maken van de verschillende bonussen, kwam Trump tot zestig verdiepingen, vertelt Vlam. “Trump is een man die dingen op een andere manier benadert en groots aanpakt, dat maakt hem succesvol.”

Lessen

'Denk groots', luidt een andere les uit het boek. “Mensen pakken vaak een kleiner of middelmatig doel, ze zijn onzeker. Trump denkt: ‘dat betekent dat er veel concurrentie is op het middelmatige doel’. Hij gaat dus voor groot. Het is soms makkelijker miljoenen te lenen dan 10 duizend euro.”

Sommige mensen ergeren zich aan het dominante gedrag van de president. Het is echter volgens Vlam ook een kracht. “Je moet altijd sterk overkomen. Als hij je hand schudt, trekt hij die naar je toe. Het is Bokito-gedrag, maar het werkt wel. Mensen willen een sterke leider.”

Trump wordt in de media vaak betrapt op tegenstrijdigheden. Het hoort bij zijn werkwijze. ‘Maak nooit een plan’, is een opvallende les uit het boek. Vlam: "Hij heeft een onconventionele aanpak, hij houdt niet van planning en structuur omdat dat de creativiteit belemmert. Tijdens zijn campagne liet Trump allemaal proefballonnetjes op. Hij keek wat aansloeg en herhaalde dat de volgende keer. Zo kwam hij tot zijn campagnestructuur.”

Is er een kans dat de president die zo onder vuur ligt in 2020 opnieuw de verkiezingen wint? Volgens Vlam kan het zomaar gebeuren. “Het is niet uitgesloten. Het hangt er vanaf wie de Democraten nomineren. Als ze iemand kiezen die heel links is, zou Trump best kunnen winnen.”