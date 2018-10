Kinderen na opknapbeurt terug naar lokalen 'schimmelschool'

De noodlokalen van basisschool de Zeewinde in Rockanje waarin schimmel zit, worden na een grondige schoonmaakbeurt opnieuw gebruikt. De kinderen krijgen er daarna weer les. Dat heeft de gemeenteraad van Westvoorne dinsdagavond besloten.

Naast de schoonmaak komen de lokalen op een verharde ondergrond te staan. Ook wordt de de put onder de units gesloten. Daarnaast is er geld beschikbaar om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tot slot worden er extra wc's geplaatst.

De leerlingen zaten in noodunits in Rockanje, in afwachting van een nieuw permanent schoolgebouw. Vorig schooljaar kregen daar meerdere leerlingen last van aanhoudende gezondheidsklachten en werd een verhoogde concentratie schimmelsporen gevonden in de units.

Daarom worden leerlingen sinds het begin van het nieuwe schooljaar met bussen naar een noodlocatie in Oostvoorne gebracht, 3,5 kilometer verderop.



Uit aanvullend onderzoek van de GGD en technisch deskundigen bleek eind september dat de klachten die de kinderen in de noodunits hadden, reëel zijn, maar niet kunnen worden verklaard door de schimmels. Kinderen die een allergische aandoening hebben, zijn daarop een uitzondering.



Na de schoonmaakbeurt van de tijdelijke units in Rockanje is het de bedoeling dat de leerlingen in hun dorp weer naar school gaan. De streefdatum is 1 december.

De gemeente Westvoorne stelde voor de aanpak van het probleem een klankbordgroep in. Een gedeelte van de ouders in die groep voelt zich niet gehoord. Zij vinden dat er nieuwe units hadden moeten komen. Een amendement van de oppositie om aan dat verzoek gehoor te geven, haalde het dinsdagavond niet in de gemeenteraad.